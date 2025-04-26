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Батраков прокомментировал ничью "Локомотива" с "Ростовом" в 26-м туре РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков высказался о матче 26-го тура Премьер-лиги, в котором "железнодорожники" сыграли вничью с "Ростовом" (1:1).
Фото: Telegram-канал "Локомотива"
"Ростов" дома всегда начинает агрессивно, мы это понимали и хотели сыграть так же. К сожалению, не получилось. Только во втором тайме поняли, как действовать. Поэтому если что?то и заносить в актив, то вторую половину матча", - цитирует Батракова "Матч ТВ".

"Ростов" дома сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 26-го тура чемпионата России. На гол полузащитника Кирилла Щетинина на 23-й минуте точным ударом с пенальти на 75-й минуте ответил полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" и "Ростов" занимают, соответственно, шестое и седьмое место. В активе подопечных Михаила Галактионова 45 набранных очков. На счету "Ростова" 37 очков.

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