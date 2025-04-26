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Защитник ЦСКА Круговой: думал, что игра со "Спартаком" будет до первого гола

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о победе над "Спартаком" (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
"Эмоции от дерби были. Вы посмотрите на турнирную таблицу. Ни у кого нет права на ошибку. Мне показалось сначала, что игра со "Спартаком" будет до первого гола. Так получилось, что забили три мяча. Слава богу, победили мы. Есть возможность догнать лидеров", - цитирует Кругового "Чемпионат".

ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в столичном дерби в рамках 26-го тура чемпионата России. В составе "армейцев" забитыми мячами отметились нападающий Сауль Гуарирапа и полузащитник Кристиян Бистрович. Единственный гол "Спартака" забил аргентинец Эсекьель Барко.

За четыре тура до конца сезона ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды 51 набранное очко. "Спартак" остался с 50 очками, красно-белые опустились на четвёртую строчку. Лидирует в чемпионской гонке "Краснодар", у которого 58 очков в активе.

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