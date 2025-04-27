Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
14:00
ОренбургНе начат
Химки
16:30
АкронНе начат
Рубин
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Уфа
14:00
ШинникНе начат
Сокол
15:00
ЧерноморецНе начат
Тюмень
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
17:15
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
13:30
ДженоаНе начат
Венеция
13:30
МиланНе начат
Интер
16:00
РомаНе начат
Фиорентина
16:00
ЭмполиНе начат
Ювентус
19:00
МонцаНе начат
Аталанта
21:45
ЛеччеНе начат
Наполи
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
16:30
УнионНе начат
Вердер
18:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
16:00
ЛилльНе начат
Нант
18:15
ТулузаНе начат
Монпелье
18:15
РеймсНе начат
Ланс
18:15
ОсерНе начат
Марсель
21:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Ноттингем Форест
18:30
Манчестер СитиНе начат

Ледяхов обвинил Станковича в нестабильных результатах "Спартака" весной

Футбольный тренер Игорь Ледяхов высказался о работе главного тренера московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде начал весну неважно. Тренер начал его менять, ставить на его место Гарсию. В обороне тоже стал дёргать ребят — то Рябчук, а вчера Маркиньос играл. А он очень важен в атакующих действиях. Неоднозначные решения Станковича повлияли на результаты весной. Очень нестабильно выглядит "Спартак". Много пропускают, а в атаке нет свежести", - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".

Московский "Спартак" в 8 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 после зимнего перерыва набрал 13 очков из 24 возможных. Всего в активе красно-белых после 26 проведённых матчей 50 очков, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Спартак" 4 мая отправится на выезд в Воронеж, где ему предстоит матч против местного "Факела". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится