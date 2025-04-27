"Угальде начал весну неважно. Тренер начал его менять, ставить на его место Гарсию. В обороне тоже стал дёргать ребят — то Рябчук, а вчера Маркиньос играл. А он очень важен в атакующих действиях. Неоднозначные решения Станковича повлияли на результаты весной. Очень нестабильно выглядит "Спартак". Много пропускают, а в атаке нет свежести", - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в 8 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 после зимнего перерыва набрал 13 очков из 24 возможных. Всего в активе красно-белых после 26 проведённых матчей 50 очков, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Спартак" 4 мая отправится на выезд в Воронеж, где ему предстоит матч против местного "Факела". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.
Ледяхов обвинил Станковича в нестабильных результатах "Спартака" весной
Футбольный тренер Игорь Ледяхов высказался о работе главного тренера московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"