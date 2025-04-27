- Жаль, что дерби проиграно. В "Спартаке" нет менеджмента, который шел бы в одном направлении. Нет менеджера, способного грамотно и профессионально управлять и игроками, - сказал Франко "СЭ".
Проиграв в дерби, команда Деяна Станковича опустилась на четвертое место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 50 очков в 26 матчах. В следующем туре чемпионата красно-белые встретятся на выезде с "Факелом". Игра состоится 4 мая.
Камоцци: в "Спартаке" нет менеджмента, который шел бы в одном направлении
Консультант бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о проблемах красно-белых после их поражения в дерби против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"