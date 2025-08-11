"Проблемы с полем тоже вносят свои коррективы. Но будем все менять, делать. Есть на то объективные причины. Мы вместе с Российской премьер-лигой работаем над этим. Думаю, в сентябре будет получше", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
В 4 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на своем поле принимало тольяттинский "Акрон" - встреча завершилась со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Табидзе и Беншимол.
После 4 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.
В махачкалинском "Динамо" рассказали, когда улучшится ситуация с газоном на домашнем стадионе
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о состоянии газона на домашнем стадионе команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала