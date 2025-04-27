Кержаков заявил, что в РПЛ нет команд, показывающих чемпионский футбол

"Сложно говорить, что в РПЛ у нас есть команда, которая показывает чемпионский футбол. Есть команды, которые на эмоциях и мастерстве индивидуальных футболистов вырывают победы и добывают три очка. Кто будет более стабильным и удачным, тот и выиграет чемпионат", — сказал Кержаков "Чемпионату".
После 26 сыгранных туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков и идет безоговорочным лидером чемпионата. "Зенит" отстает на четыре балла после ничьи с московским "Динамо" (1:1). Тройку лучших замыкает ЦСКА с отставанием в семь очков от лидера.