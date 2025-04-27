"Очень переживаю за Макса Дзиова. Сразу понял, что там перелом, и сразу меня бросило в пот от этого момента. Он очень талантливый парень, но эта травма может перечеркнуть его карьеру", - цитирует Пятибратова "Чемпионат".
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" - "Факел" (2:1) защитник команды гостей Макс Дзизов в результате столкновения с Ильей Рожковым получил травму - игрока унесли с поля на носилках. Защитник "Рубина" также не смог продолжить игру.
На счету Макса Дзизова в текущем сезоне 22 матча за "Факел" во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. После 26-ти сыгранных туров команда Игоря Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками в своем активе.
Пятибратов: переживаю за Макса Дзиова - сразу понял, что там перелом
Бывший тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов высказался о травме защитника воронежцев Макса Дзизова.
Скриншот: прямая трансляция "Матч Премьер"