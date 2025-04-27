"Не понимаю, почему не работал VAR. В ворота "Рубина" был чистый пенальти. Как может не работать в моменте с чистым пенальти и заработать в моменте с красной карточкой? Барриос совершает такие же фолы, но не получает даже желтой. Какая-то последовательность должна быть", - цитирует Квеквескири "РБ Спорт".
Сегодня, 27-го апреля, воронежский "Факел" на выезде уступил казанскому "Рубину" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Игрок команды гостей Никита Моцпан заработал прямую красную карточку в компенсированное время первого тайма.
После 26-ти сыгранных туров команда Игоря Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками в своем активе. В 27-м туре чемпионата России воронежцы примут на своем поле московский "Спартак", который располагается на 4 строчке с 50 баллами.
Квеквескири: в ворота "Рубина" был чистый пенальти. Не понимаю, почему не работал VAR
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири высказался о матче 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:2).
Фото: ФК "Факел"