"Хотелось бы больше людей, но имеем, что имеем. Я думаю, этим больше должно руководство клуба заниматься. Понятно, нам бы хотелось, чтобы больше людей приходило, потому что у нас всё-таки именитые ребята играют. Я думаю, для них это тоже шок. После таких больших команд приходить сюда и видеть мало народу", - приводит слова Садыгова "Советский спорт".
27 апреля подмосковные "Химки" на своем поле в рамках 26-го тура чемпионата России сезона-2024/25 сыграли против тольяттинского "Акрона". Встреча завершилась вничью 2:2. По официальной информации эту игру на трибунах посетили 1542 зрителя.
После 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" имеют в своем активе 24 очка и располагаются на двенадцатом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Химки" 4 мая на своем поле сыграют против футбольного клуба "Ростов".
Нападающий Садыгов: хотелось бы, чтобы больше людей приходило на матчи "Химок"
Нападающий подмосковных "Химок" Илья Садыгов высказался о посещаемости домашних матчей команды.
Фото: ФК "Химки"