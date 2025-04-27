По информации Goal, мексиканские футболисты Сесар Монтес и Луис Чавес планируют сменить клубы летом. Оба игрока намерены продолжить карьеру на родине, в мексиканском «Крус Асуль», который уже начал неофициальные переговоры с ними.
Луис Чавес стал частью команды «Динамо» летом 2023 года, перейдя из «Пачуки» за 6,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 57 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 9 миллионов евро.
Сесар Монтес перешел в «Локомотив» в сентябре 2024 года, покинув «Альмерию» за 6 миллионов евро. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, 28-летний защитник оценивается в 5 миллионов евро.
Goal: Монтес и Чавес рассматривают переход в мексиканский "Крус Асуль"
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес могут покинуть РПЛ по завершении сезона.
Фото: ФК "Динамо"