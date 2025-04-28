"Факел" подаст жалобу в ЭСК РФС из-за спорного эпизода в матче с "Рубином"

Воронежский «Факел» намерен обратиться в ЭСК РФС с жалобой на решение арбитра Романа Сафьяна в игре против «Рубина».

Фото: ФК "Факел"





27 апреля, воронежский «Факел» потерпел поражение от казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2. В компенсированное время первого тайма игрок «Факела» Никита Моцпан получил прямую красную карточку.



После 26 туров команда Игоря Шалимова находится на последнем месте в турнирной таблице с 15 очками. В следующем, 27-м туре «Факел» примет московский « «Речь идет об эпизоде на 15-й минуте матча, когда игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов, находясь в штрафной площади, сбил защитника воронежцев Игоря Калинина. ВАР бригада отреагировала на этот момент, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение эпизода для оценки случившегося. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями ВАР». Через 30 минут ВАР сработал после фола Никиты Моцпана на Руслане Безрукове, и главный арбитр удалил полузащитника «Факела», — заявила пресс-служба клуба « СЭ ».27 апреля, воронежский «Факел» потерпел поражение от казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2. В компенсированное время первого тайма игрок «Факела» Никита Моцпан получил прямую красную карточку.После 26 туров команда Игоря Шалимова находится на последнем месте в турнирной таблице с 15 очками. В следующем, 27-м туре «Факел» примет московский « Спартак », который занимает четвертую строчку с 50 очками.

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