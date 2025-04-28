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В "Реале Сосьедад" озвучили вероятные сроки возвращения Захаряна на поле

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате назвал вероятные сроки возвращения российского полузащитника Арсена Захаряна на поле после травмы.
Фото: Getty Images
"Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше. Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона", - сказал Мундуате Sport24.

21-летний хавбек продолжает лечиться после рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра, полученной 23 февраля. Ранее футболисту прогнозировали пропуск остатка сезона в связи со сложностью восстановления.

Захарян в нынешнем сезоне провел лишь четыре игры за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. В активе россиянина 1 гол и 1 результативный ассист.

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