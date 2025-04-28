- Становится ли Гладышев одним из лидеров "Динамо"? Не знаю, это лучше у Лички спросить. Планирую ли вызывать его в сборную? Посмотрим. В списках он есть, - приводит слова Карпина Metaratings.ru.
Воспитанник академии московского "Динамо" 21-летний правый вингер Ярослав Гладышев в текущем сезоне провёл за бело-голубых 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 6 результативных передач. В восьми весенних матчах чемпионата России в 2025 году в активе Гладышева пять голов и три результативных паса.
Карпин отреагировал на вопрос о возможном вызове Гладышева в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о планах по вызову в национальную команду 21-летнего вингера московского "Динамо" Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо"