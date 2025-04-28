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Онопко допустил возможность попадания сборной России на ЧМ-2026 без отбора

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко ответил на вопрос о возможном допуске национальной команды к международным турнирам ФИФА и УЕФА.
Фото: РФС
"Все говорят про 2026 год. Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр (выступить на чемпионате мира). Будет жеребьевка, но мы не будет там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной России и нас могут включить в любую группу. На мой взгляд, главное — делать свое дело, тренироваться, готовиться. Расслабляться нельзя", - приводит Онопко "Матч ТВ".

Напомним, сборная России по футболу с февраля 2022 года не принимает участия в международных турнирах, которые под своей эгидой проводят ФИФА и УЕФА. Руководители этих футбольных организаций приняли решение отстранить российские команды от своих соревнований до тех пор, пока не завертится проведение специальной военной операции.

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике, Канаде. Отборочный турнир в Европе стартовал 21 марта 2025 года, но сборную России до участия в нем не допустили.

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