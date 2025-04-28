Божович рассказал о том, есть ли у него предложения работы из России

Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что в последнее время не получал приглашений на работу от российских команд.

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Последним местом работы 56-летнего специалиста был иранский клуб «Эстегляль», с которым он прекратил сотрудничество 23 апреля 2025 года. Под его руководством команда провела 9 матчей, в которых не смогла добиться ни одной победы, сыграв 5 раз вничью и 4 раза проиграв.



Ранее Божович был главным тренером таких команд РПЛ, как « «Выходили ли на меня из России? Нет. За последние год-два ко мне никто [из российских клубов] не обращался. Предложений не было. Хотел бы я вернуться? Если отвечу «да», читатели подумают, что я сам себя рекомендую... Но, конечно, Россия — прекрасная страна. С хорошими клубами, стадионами, базами. У меня только лучшие воспоминания», — отметил Божович « СЭ ».Последним местом работы 56-летнего специалиста был иранский клуб «Эстегляль», с которым он прекратил сотрудничество 23 апреля 2025 года. Под его руководством команда провела 9 матчей, в которых не смогла добиться ни одной победы, сыграв 5 раз вничью и 4 раза проиграв.Ранее Божович был главным тренером таких команд РПЛ, как « Амкар », «Москва», « Динамо », « Ростов », « Локомотив », « Арсенал » Тула и «Крылья Советов». Вместе с «Ростовом» становился обладателем Кубка России в 2014 году.