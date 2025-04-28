«Защита у ЦСКА хорошая. Они не только надежно играют сзади, но и впереди очень сильны на стандартах. Забивают больше чем атакующая группа. Роша и Дивеев — одна из лучших пар центральных защитников в нашей стране. Роша, как я думаю, на сегодня в нашей стране играет лучше всех головой. И в обороне, и в атаке», — заявил Игнашевич «Матч ТВ».
Виллиан Роша присоединился к ЦСКА в 2022 году, перейдя в клуб за 2 миллиона евро. С тех пор он принял участие в 97 матчах, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.
ЦСКА занимает второе место в РПЛ по количеству пропущенных голов после 26 туров. «Армейцы» пропустили 18 мячей, уступая только «Зениту», который пропустил 17.
Игнашевич: Роша и Дивеев — одна из сильнейших пар защитников в России. Виллиан — лучше всех играет головой
Бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич высоко оценил уровень обороны армейцев и выделил центрального защитника Виллиана Рошу.
Фото: ФК ЦСКА