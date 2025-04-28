"Если "Спартак" останется без медалей и кубка в этом сезоне, конечно, это будет провал. Руководство всегда ставит высокие задачи, всегда хочет выиграть всё подряд. Будет провал, если получится сезон без трофеев", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в 26-м туре Российской Премьер-Лиги уступил на своем поле ЦСКА со счетом 1:2. На данный момент красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстают от "Краснодара" на 8 баллов. В 27-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом".
Сегодня, 29-го апреля, команда Деяна Станковича примет на своем поле московское "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка страны.
Глушаков: если "Спартак" останется без медалей и трофея, то этот сезон станет провалом для клуба
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"