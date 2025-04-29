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Алдонин: у "Зенита" есть очень сильные легионеры, которые половину чемпионата валяют дурака

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"У "Зенита" есть очень сильные легионеры, которые половину чемпионата валяют дурака. Понимают, что они намного сильнее и могу половину чемпионата обыгрывать в полноги. Но это не всегда не работает", - цитирует Алдонина "Чемпионат".

После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 54-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 4 балла.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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