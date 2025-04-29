"Первый в РПЛ — Дзюба! Он топ, как ни крути. У нас с ним хорошие отношения, приятельские. Если брать его личность футболиста, он приходит в команду и делает результат", - цитирует Тарасова "СЭ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее учредитель клуба Павел Морозов рассказал, что тольяттинцы хотят продлить контракт с Дзюбой.
После 26-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги "Акрон" примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
"Приходит в команду и делает результат". Тарасов назвал лучшего игрока РПЛ
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал лучшего футболиста РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"