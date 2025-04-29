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Медведев ответил, следит ли "Зенит" за Батраковым и Кисляком

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос, следит ли петербургский клуб за Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы следим за всеми перспективными футболистами. Но не только и не столько с точки зрения трансфера в наш клуб. А с точки зрения того, как развиваются молодые футболисты, какими талантами обладают. Пока не планируем их приобретать", - приводит слова Медведева ТАСС.

Атакующий полузащитник Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне в составе "железнодорожников" он принял участие в 33 матчах, забил 14 голов, отдал 10 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

Центральный полузащитник Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне в составе "армейцев" он принял участие в 26 матчах, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 6 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

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