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Вингер "Спартака" Медина не приехал с командой на кубковый матч против "Динамо"

Хесус Медина не примет участия в игре второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Крайний нападающий московского "Спартака" Хесус Медина не приехал с командой на игру в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России против столичного "Динамо".

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится на стадионе "Лукойл Арена" сегодня, 29 апреля. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Медина принял участие в 23 играх за красно-белых в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет три забитых гола и две результативные передачи на партнеров.

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