"Полетел ли Дивеев с командой на матч Кубка России против "Зенита"? Да", - приводит слова Брейдо "СЭ".
Напомним, центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев пропустил три последних матча, дважды оставшись на скамейке запасных и один раз не попав в заявку команды.
Финальный матч Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и ЦСКА состоится завтра, 30 апреля. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 по московскому времени.
Дивеев отправился с ЦСКА на матч Кубка России против "Зенита"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник Игорь Дивеев полетел с командой в Санкт-Петербург.
Фото: ПФК ЦСКА