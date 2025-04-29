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Дивеев отправился с ЦСКА на матч Кубка России против "Зенита"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник Игорь Дивеев полетел с командой в Санкт-Петербург.
Фото: ПФК ЦСКА
"Полетел ли Дивеев с командой на матч Кубка России против "Зенита"? Да", - приводит слова Брейдо "СЭ".

Напомним, центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев пропустил три последних матча, дважды оставшись на скамейке запасных и один раз не попав в заявку команды.

Финальный матч Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и ЦСКА состоится завтра, 30 апреля. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:30 по московскому времени.

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