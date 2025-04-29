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Личка: есть тренеры лучше, чем я. Посмотрите, например, на Гвардиолу

Наставник московского "Динамо" Марцел Личка высказался о вылете из Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
- У меня заканчивается контракт после сезона, со мной еще никто не разговаривал, ждут конца сезона. Если решение примут сегодня или завтра, поеду домой в Прагу. Там 22 градуса тепла, а тут холодно (смеется). Есть тренеры лучше, чем я, посмотрите, например, на Гвардиолу.

Московское "Динамо" уступило "Спартаку" в матче второго этапа Пути регионов Кубка России и завершило свое выступление на турнире. Игра проходила на "Лукойл Арене" сегодня, 29 апреля, и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Марцел Личка возглавляет бело-голубых с июня 2023 года. Контракт чешского специалиста со столичным клубом истекает нынешним летом.

Источник: "Матч ТВ"

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