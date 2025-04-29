"Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, контракт есть, деньги платят — что еще нужно? Будут ли прогрессировать "армейцы"? Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится — будет претендовать на чемпионство", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
В текущем сезоне московский ЦСКА под руководством Марко Николича в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 51 очко, которое позволяет "армейцам" на данный момент располагаться на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание красно-синих от лидирующего "Краснодара" сейчас составляет 7 очков.
Напомним, в последний раз ЦСКА становился чемпионом России по итогам сезона-2015/16.
Мостовой назвал условие, при котором ЦСКА сможет претендовать на чемпионство
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА