"Сейчас задача – занять максимальное место в турнирной таблице чемпионата России и проанализировать те ошибки, которые были совершены. И мы в данном случае говорим не только о команде, но и о клубе. Кадровые изменения? Руководящие органы будут принимать все решения", - приводит слова Пивоварова "Советский спорт".
29 апреля московское "Динамо" в гостевом матче второго этапе 1/2 финала Кубка России сезона-2024/25 с московским "Спартаком" потерпело поражение со счётом 1:2 и прекратило своё участие в данном турнире.
В Российской Премьер-Лиге бело-голубые в 26 матчах набрали 47 очков, которые позволяют команде Марцела Лички занимать пятое место в турнирной таблице (отставание "Динамо" от третьего места сейчас составляет 4 очка).
В "Динамо" рассказали о задачах команды после вылета из Кубка России
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о том, какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва