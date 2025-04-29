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В "Динамо" рассказали о задачах команды после вылета из Кубка России

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о том, какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Сейчас задача – занять максимальное место в турнирной таблице чемпионата России и проанализировать те ошибки, которые были совершены. И мы в данном случае говорим не только о команде, но и о клубе. Кадровые изменения? Руководящие органы будут принимать все решения", - приводит слова Пивоварова "Советский спорт".

29 апреля московское "Динамо" в гостевом матче второго этапе 1/2 финала Кубка России сезона-2024/25 с московским "Спартаком" потерпело поражение со счётом 1:2 и прекратило своё участие в данном турнире.

В Российской Премьер-Лиге бело-голубые в 26 матчах набрали 47 очков, которые позволяют команде Марцела Лички занимать пятое место в турнирной таблице (отставание "Динамо" от третьего места сейчас составляет 4 очка).

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