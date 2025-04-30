"Сергеев вышел на свой лучший уровень – 6 голов в последних пяти турах. Всего Иван забил 9 в этом чемпионате. На мой взгляд, он точно заслуживал шанса остаться в "Зените" и мог там приносить пользу", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".
Нападающий Иван Сергеев в сентябре 2024 года был продан петербургским "Зенитом" в самарские "Крылья Слветов". По информации СМИ, сумма компенсации за переход форварда составила 2 миллиона евро.
После смены команды Сергеев в составе самарцев в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, забил в ворота соперников 9 голов, отдал одноклубникам 2 голевые передачи.
Семшов: Сергеев точно заслуживал шанса остаться в "Зените"
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о нападающем самарских "Крыльев Советов" Иване Сергееве.
Фото: ФК "Крылья Советов"