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Семшов: Сергеев точно заслуживал шанса остаться в "Зените"

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о нападающем самарских "Крыльев Советов" Иване Сергееве.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сергеев вышел на свой лучший уровень – 6 голов в последних пяти турах. Всего Иван забил 9 в этом чемпионате. На мой взгляд, он точно заслуживал шанса остаться в "Зените" и мог там приносить пользу", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

Нападающий Иван Сергеев в сентябре 2024 года был продан петербургским "Зенитом" в самарские "Крылья Слветов". По информации СМИ, сумма компенсации за переход форварда составила 2 миллиона евро.

После смены команды Сергеев в составе самарцев в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, забил в ворота соперников 9 голов, отдал одноклубникам 2 голевые передачи.

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