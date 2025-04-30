«Очень болезненное поражение. Никогда не хочется проигрывать, тем более «Спартаку». Можно сказать, что сегодня был самый важный матч для нас на этом отрезке, и мы его проиграли. Не знаю, что будет дальше.
Разговоры о смене тренера [Марцела Лички]? Ничего не знаю. Не мне решать», — заявил Тюкавин Sport24.
Матч между московскими «Спартаком» и «Динамо» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся вчера, 29 апреля. Встреча прошла на «Лукойл Арене» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились нападающие Маркиньос и Ливай Гарсия, а также автогол на свой счет записал защитник Даниил Денисов. Таким образом, команда Марцела Лички завершает выступление на турнире.
«Динамо» продолжает участие в Российской Премьер-Лиге, занимая пятое место в турнирной таблице после 26 туров.
Тюкавин — о вылете "Динамо" из Кубка: очень болезненное поражение. Что будет дальше — не знаю
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вылет команды из Кубка России после поражения от «Спартака» (1:2) в полуфинале Пути регионов.
Фото: ФК "Динамо"