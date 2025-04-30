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Защитник "Локомотива" Фассон может продолжить карьеру в Бразилии

По информации СМИ, центральный защитник московского "Локомотива" Лукас Фассон может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет один из бразильских клубов.

Лукас Фассон является игроком московского "Локомотива" с июля 2022 года. Действующий контракт игрока с футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 3 миллиона евро.

Отметим, что Фассон пропустил практически весь сезон-2022/23 из-за разрыва крестообразной связки, а также первую половину сезона-2024/25 из-за травмы большеберцовой кости.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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