"Понятия уверенности и мотивации не совпадают. Я уверен, что мотивация у них уже появилась, но вот психология, неуверенность сковывает игроков, и они играют ниже своего потенциала. Вот это присутствует. Поэтому я бы сказал, что есть эмоциональная, психологическая нагрузка, с которой они не очень справляются, а настроя и мотивации у них достаточно", - приводит слова Непомнящего "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне петербургский "Зенит" в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 54 очка, что позволяет сине-бело-голубым занимать второе место в турнирной таблице. При этом команда Сергея Семака за 4 тура до конца чемпионата отстает от текущего лидера - "Краснодара" - на 4 очка.
При этом "Зенит" продолжает выступление в Кубке России по футболу - в финале Пути РПЛ петербуржцам им предстоит сыграть в двухматчевом противостоянии против московского ЦСКА.
Непомнящий объяснил, почему "Зенит" играет ниже своего потенциала
Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о мотивации и уверенности игроков петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"