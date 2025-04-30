"Если в чемпионате практически нет шансов на золото, в Кубке России очень хорошая возможность выиграть титул. Если "Спартак" заберёт только Кубок, сезон для них будет удачным — команда сделает шажок вперёд. В прошлом году красно-белые заняли пятое место и остались без трофея", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Вчера, 29-го апреля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Динамо" со счетом 2:1 в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. В финале нижней сетки красно-белые сыграют с победителем пары "Локомотив" - "Ростов". Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
После 26-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. В 27-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с воронежским "Факелом".
Кечинов: если "Спартак" выиграет Кубок России, то сезон будет для них удачным
Фото: ФК "Спартак"