"Рассмотрели удаление футболиста Моцпана, он принял участие в заседании по видеоконференции. Он извинился перед футболистом, на котором нарушил правила. Комитет решил дисквалифицировать Моцпана на две игры Премьер-Лиги, одна из которых реальная и одна – условная", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Воронежский "Факел" уступил казанскому "Рубину" на выезде со счетом 1:2 в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Полузащитник воронежцев Никита Моцпан получил прямую красную карточку в компенсированное к первому тайму время.
В текущем сезоне Никита Моцпан провел во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями. На данный момент "Факел" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю набранными очками. В 27-м туре РПЛ воронежцы примут на своем поле московский "Спартак".
Полузащитник "Факела" Моцпан дисквалифицирован на два матча за удаление в игре с "Рубином"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет полузащитник "Факела" Никита Моцпан за удаление в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"