"У Сёмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Сёмин займёт пост в руководстве клуба", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Ранее в СМИ была распространена информация, согласно которой главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку в случае поражения "железнодорожников" от "Ростова" в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. В итоге красно-зелёные проиграли со счётом 0:2 и прекратили своё участие в турнире.
Юрий Сёмин ранее неоднократно занимал пост главного тренера "Локомотива": в 1986-1990 гг., 1992-2005 гг., 2009-2010 гг., 2016-2020 гг. Под его руководством "железнодорожники" трижды становились чемпионами России, а также 6 раз - обладателями Кубка России.
"Чемпионат": Юрий Сёмин входит в число кандидатов на пост главного тренера "Локомотива"
По информации СМИ, 77-летний специалист Юрий Сёмин входит в число кандидатов на пост главного тренера московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"