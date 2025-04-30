"Комментарий Черданцева больше навредил, на мой взгляд, ему самому. Момент с Барриосом был очевидный — и то, как Черданцев его прокомментировал... Я Георгия уважаю, но конкретно в этом моменте категорически с ним не согласен", - приводит слова Пивоварова "СЭ".
Комментатор Георгий Черданцев работал на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" (1:1). Когда на 58-й минуте встречи хавбек сине-бело-голубых Барриос в подкате выбил мяч из-под ног полузащитника москвичей Чавеса, после чего шипами попал в голеностоп мексиканцу, Черданцев заявил, что колумбийцу некуда было девать ногу.
Пивоваров: комментарий Черданцева в матче "Динамо" - "Зенит" больше навредил ему самому
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о работе комментатора Георгия Черданцева на их матче с "Зенитом" в 26 туре РПЛ.
Фото: YouTube-канал "Площадка"