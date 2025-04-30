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"Прошёл испытательный срок". Борис Игнатьев поддержал решение "Спартака" продлить контракт со Станковичем

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о возможном продлении контракта с главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович прошёл испытательный срок. Человек уверенно зарекомендовал себя с профессиональной точки зрения. Качество игры и результат дают уверенность руководству клуба, что прогресс будет, что Станкович в будущем сдвинет "Спартак" ближе к первому месту. Я поддерживаю решение клуба продлить с ним контракт", — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. В текущем сезоне красно-белые под его руководством в 26 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 50 очков, что сейчас позволяет занимать четвёртое место в турнирной таблице. Кроме того, "Спартак" продолжает участие в Кубке России - команда пробилась в финал Пути регионов, где сыграет против "Ростова".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Спартака" собирается продлить контракт со Станковичем до лета 2028 года.

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