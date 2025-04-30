"Станкович прошёл испытательный срок. Человек уверенно зарекомендовал себя с профессиональной точки зрения. Качество игры и результат дают уверенность руководству клуба, что прогресс будет, что Станкович в будущем сдвинет "Спартак" ближе к первому месту. Я поддерживаю решение клуба продлить с ним контракт", — приводит слова Игнатьева Legalbet.
Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. В текущем сезоне красно-белые под его руководством в 26 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 50 очков, что сейчас позволяет занимать четвёртое место в турнирной таблице. Кроме того, "Спартак" продолжает участие в Кубке России - команда пробилась в финал Пути регионов, где сыграет против "Ростова".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Спартака" собирается продлить контракт со Станковичем до лета 2028 года.
"Прошёл испытательный срок". Борис Игнатьев поддержал решение "Спартака" продлить контракт со Станковичем
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о возможном продлении контракта с главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"