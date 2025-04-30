«Я думаю, не только мы (футболисты), а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти. Ну, я не знаю, почему он так делает. Видимо, у Саши такой стиль игры. А вообще, я ему желаю побольше забивать за «Зенит» и стать там игроком основы», — заявил Тюкавин «РБ Спорт».
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол и отдав одну голевую передачу. В Кубке же он сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Тюкавин: все смеются над нырками Соболева
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в выпуске подкаста «РБ Спорт» поделился мнением о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева на поле.
Фото: ФК "Зенит"