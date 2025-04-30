Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Лига конференций УЕФА

Юргорден
22:00
ЧелсиНе начат
Бетис
22:00
ФиорентинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
21:30
БрентфордНе начат

Тюкавин — о предложении "Зенита": сразу решили — остаюсь в "Динамо"

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию агента Алексея Сафонова о предложении «Зенита» в 2023 году.
Фото: ФК "Динамо"
«Что можно по этому поводу рассказать? Я не видел никакой бумаги, ни с кем не встречался. Все только со слов Николаича (Сафонова). Он мне рассказывал, что были какие-то звонки, встречи, предложения. Но мы сразу же решили, что я остаюсь в «Динамо», — заявил Тюкавин «РБ Спорт».

Константин Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». За все время он провел 151 матч за бело-голубых, в которых забил 48 голов и сделал 29 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро. Его контракт с командой действует до 30 июня 2028 года.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков за 26 игр.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится