«Что можно по этому поводу рассказать? Я не видел никакой бумаги, ни с кем не встречался. Все только со слов Николаича (Сафонова). Он мне рассказывал, что были какие-то звонки, встречи, предложения. Но мы сразу же решили, что я остаюсь в «Динамо», — заявил Тюкавин «РБ Спорт».
Константин Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». За все время он провел 151 матч за бело-голубых, в которых забил 48 голов и сделал 29 результативных передач.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро. Его контракт с командой действует до 30 июня 2028 года.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков за 26 игр.
Тюкавин — о предложении "Зенита": сразу решили — остаюсь в "Динамо"
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал информацию агента Алексея Сафонова о предложении «Зенита» в 2023 году.
Фото: ФК "Динамо"