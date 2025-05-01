Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Лига конференций УЕФА

Юргорден
22:00
ЧелсиНе начат
Бетис
22:00
ФиорентинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
21:30
БрентфордНе начат

Бабаев: "Спартак" не делал предложений по Кисляку

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не получал предложений по Кисляку от «Спартака».
Фото: ФК ЦСКА
— Был ли интерес «Спартака» к Кисляку?

— Я читал об этом ровно как и вы в СМИ. Никакого предложения не было, — заявил Бабаев «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» рассматривает возможность трансфера 19-летнего хавбека ЦСКА.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Кисляк также недавно дебютировал в составе национальной сборной в матче против Гренады. Матвей появился на поле во втором тайме и провёл на нём 15 минут. Всего у него два матча за национальную команду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится