— Был ли интерес «Спартака» к Кисляку?
— Я читал об этом ровно как и вы в СМИ. Никакого предложения не было, — заявил Бабаев «Матч ТВ».
Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» рассматривает возможность трансфера 19-летнего хавбека ЦСКА.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
Кисляк также недавно дебютировал в составе национальной сборной в матче против Гренады. Матвей появился на поле во втором тайме и провёл на нём 15 минут. Всего у него два матча за национальную команду.
Бабаев: "Спартак" не делал предложений по Кисляку
Фото: ФК ЦСКА