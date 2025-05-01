«Отличное судейство, можно сюда просто не приезжать, мне просто жалко мою команду», — цитирует Дивеева РИА Новости.
30 апреля петербургский «Зенит» на своём поле в рамках первого матча финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с московским ЦСКА и одержал победу со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт через две недели в Москве. По ее итогам определится участник Суперфинала Кубка России.
Дивеев — о поражении от "Зенита": отличное судейство, можно сюда просто не приезжать
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев эмоционально высказался после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"