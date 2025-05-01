«Поступили ли Франку какие-то деньги? Нет, ничего не было. Сегодня День труда в России, но Артига за свою работу так ничего и не получил. Подвижек нет, наверное, все-таки обратимся в ФИФА. «Химки» стреляют сами себе в ногу», — заявил Селюк «РБ Спорт».
Франк Артига ушел с поста главного тренера «Химок» 14 апреля. Он возглавил команду в июне 2022 года. За время его работы «Химки» сыграли 31 матч: одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и 16 раз проиграли.
После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Селюк: сегодня День труда в России, но Артига за свою работу в "Химках" так ничего и не получил
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Франка Артиги, рассказал о продолжающейся задолженности по зарплате перед испанским тренером, покинувшим «Химки» 14 апреля.
Фото: ФК "Химки"