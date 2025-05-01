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Тюкавин заявил о желании побить бомбардирский рекорд Дзюбы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возможное повторение рекорда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Динамо"
— Побить рекорд Дзюбы — это для тебя цель?

— Конечно, будем стараться. Сколько он там забил за карьеру? Если буду забивать каждый сезон по 12-15 мячей, то это вполне реально. Но карьера по-всякому может сложиться, не буду загадывать, — заявил Тюкавин «РБ Спорт».

36-летний Дзюба отличился в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», забив свой 234-й мяч в карьере. Этот результат позволил ему обойти Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Константин Тюкавин к 22 годам сыграл 151 матч за «Динамо». В этих играх он забил 48 голов. Также он провел шесть матчей за сборную России и отличился там один раз.

Напомним, что 3 марта «Динамо» сообщило, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около шести месяцев.

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