По данным источника, 25-летний футболист рассматривает вариант возвращения в Бразилию в летнее трансферное окно. Главным претендентом на форварда называется "Интернасьонал", который следит за развитием ситуации.
Алеррандро перешел в ЦСКА зимой за 4,2 млн евро из "РБ Брагантино", подписав двухлетний контракт до конца 2027 года. За армейскую команду нападающий провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.
В Бразилии сообщили о возможном уходе Алеррандро из ЦСКА
Нападающий Алеррандро может покинуть ЦСКА из-за сложностей с адаптацией в российском чемпионате, сообщает бразильский журналист Лукас Коллар.
Фото: ПФК ЦСКА