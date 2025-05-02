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В Бразилии сообщили о возможном уходе Алеррандро из ЦСКА

Нападающий Алеррандро может покинуть ЦСКА из-за сложностей с адаптацией в российском чемпионате, сообщает бразильский журналист Лукас Коллар.
Фото: ПФК ЦСКА
По данным источника, 25-летний футболист рассматривает вариант возвращения в Бразилию в летнее трансферное окно. Главным претендентом на форварда называется "Интернасьонал", который следит за развитием ситуации.

Алеррандро перешел в ЦСКА зимой за 4,2 млн евро из "РБ Брагантино", подписав двухлетний контракт до конца 2027 года. За армейскую команду нападающий провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.

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