"Новым тренером "Динамо" я бы хотел видеть Карло Анчелотти. Слышал, что он уходит из "Реала", но отказал сборной Бразилии. Не думаю, что это нереально. Вопрос в том, как поговорить с Карло, какие цели поставить и сколько платить", - приводит слова Орещука "Чемпионат".
1 мая московское "Динамо" объявило о расставании с главным тренером команды Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Ролан Гусев, которые последние два сезона ассистировал чеху.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский специалист Карло Анчелотти после 4-х лет работы принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала", о чём сообщил игрокам "королевского" клуба.
Орещук: новым тренером "Динамо" я бы хотел видеть Карло Анчелотти
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился своими ожиданиями от назначения бело-голубыми нового главного тренера команды.
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