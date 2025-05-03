«Хочется выигрывать в отдельных турнирах и в целом в каждом матче. Кубок — немного другое, другая философия. В одном-двух матчах определяется, кто проходит дальше. Так на первый план выходят характер, борьба.
Каждый из нас верит, что шансы на чемпионство остаются. Есть ещё четыре игры, но ситуация непростая — все понимают, что нужно приложить максимум усилий. Только победа во всех четырёх турах может приблизить нас к чемпионству», — заявил Ерохин «Чемпионату».
После 26 туров Краснодар лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 58 очками. Зенит занимает второе место с 54 баллами. До конца сезона осталось четыре игры. Краснодар встретится с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». Зенит же сыграет с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».
Александр Ерохин — полузащитник, выступающий за «Зенит» с июля 2017 года. Он перешёл в клуб на правах свободного агента, ранее защищая цвета «Ростова». За это время Александр провёл 248 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 35-летнего полузащитника составляет 300 тысяч евро.
Ерохин: только победа во всех четырёх турах может приблизить "Зенит" к чемпионству
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подчеркнул, что команда сохраняет веру в чемпионство, но теперь права на ошибку больше нет.
Фото: ФК "Зенит"