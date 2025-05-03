Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
17:00
ОренбургНе начат
Краснодар
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
АланияНе начат
Балтика
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
ИпсвичНе начат
Лестер
17:00
СаутгемптонНе начат
Арсенал
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
15:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
17:15
ОсасунаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ВаленсияНе начат
Вальядолид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
16:00
УдинезеНе начат
Парма
16:00
КомоНе начат
Лечче
19:00
НаполиНе начат
Интер
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
16:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БаварияНе начат
Санкт-Паули
16:30
ШтутгартНе начат
Унион
16:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
19:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
ПСЖНе начат
Тулуза
20:00
РеннНе начат
Сент-Этьен
22:05
МонакоНе начат

Канчельскис: в команде второй лиги мне говорили, что хотят через 3-4 года играть в Лиге Европы. Это просто смешно

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о нереалистичных ожиданиях одного из клубов второй лиги.
Фото: ФК "Динамо" Брянск
«Приходишь в команду второй лиге и мне говорили, что хотят через 3-4 года играть в Лиге Европы. Ребят, это уже смешно просто. Но люди на полном серьезе так говорили. Вы понимаете, что это такое, из второй лиги за 3-4 года начать играть в Лиге Европы — нереально. Сейчас опять скажут, что я выдумываю что-то. Как я могу выдумать. Я сказочник Ганс Христиан Андерсен что ли? Когда общаешься, видишь, что клуб хочет, чем дышит, мыслит. Футбол на бумаге — одно. В реальности — другое», — заявил Канчельскис «СЭ».

Напомним, что Андрей Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо» 19 декабря 2024 года. Под его руководством команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Сейчас «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Второй Лиги Дивизион А.

После завершения карьеры игрока Канчельскис работал генеральным директором «Носты» и «Тобола», а также тренировал «Мурас Юнайтед», «Навбахор», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится