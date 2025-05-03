«Приходишь в команду второй лиге и мне говорили, что хотят через 3-4 года играть в Лиге Европы. Ребят, это уже смешно просто. Но люди на полном серьезе так говорили. Вы понимаете, что это такое, из второй лиги за 3-4 года начать играть в Лиге Европы — нереально. Сейчас опять скажут, что я выдумываю что-то. Как я могу выдумать. Я сказочник Ганс Христиан Андерсен что ли? Когда общаешься, видишь, что клуб хочет, чем дышит, мыслит. Футбол на бумаге — одно. В реальности — другое», — заявил Канчельскис «СЭ».
Напомним, что Андрей Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо» 19 декабря 2024 года. Под его руководством команда провела пять матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. Сейчас «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Второй Лиги Дивизион А.
После завершения карьеры игрока Канчельскис работал генеральным директором «Носты» и «Тобола», а также тренировал «Мурас Юнайтед», «Навбахор», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».
Канчельскис: в команде второй лиги мне говорили, что хотят через 3-4 года играть в Лиге Европы. Это просто смешно
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о нереалистичных ожиданиях одного из клубов второй лиги.
Фото: ФК "Динамо" Брянск