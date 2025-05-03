— В той стране, откуда я приехал, давление — это когда нечего есть. В футболе же я не ощущаю давление, а получаю удовольствие. Цену за себя определял не я — это рынок. Мое дело — приехать и играть.
К сожалению, первого гола пришлось ждать дольше, чем я предполагал. Но все, что я могу, это продолжать работать, — заявил Гарсия Sport24.
Ливай Гарсия стал самым дорогим приобретением в истории «Спартака», присоединившись к команде в феврале 2025 года. Он перешёл из греческого АЕКа за 18,7 миллионов евро, что стало рекордным трансферным соглашением. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне в составе греческого клуба Гарсия провёл 22 матча, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
После перехода в «Спартак» нападающий из Тринидад и Тобаго провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Ливай Гарсия: в той стране, откуда я приехал, давление — это когда нечего есть. В футболе я его не ощущаю
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, что не воспринимает критику фанатов как давление и сосредоточен только на своей игре.
Фото: ФК "Спартак"