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Непомнящий: уверен, что после этого сезона у Дзюбы будут предложения из РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру Артёма Дзюбы за "Акрон" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Акрон"
- Артём – молодец, он ставит перед собой цели и добивается их. То, что Дзюба ещё не собирается заканчивать карьеру, неудивительно. Уверен, что после этого сезона у Дзюбы будут предложения из РПЛ, - сказал Непомнящий "РБ Спорт".

Напомним, Артём Дзюба присоединился к "Акрону" летом 2024 года. Нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 4 голевые передачи. В это году Дзюбе исполнится 37 лет.

На данный момент "Акрон" занимает девятую строчку в РПЛ с 32 очками. В следующем туре команда Заура Тедеева примет на своем поле "Ахмат". Встреча состоится 11 мая.

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