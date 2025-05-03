Сообщается, что оно может быть осуществлено в случае отставки нынешнего главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова. При этом сам 40-летний специалист не собирается подавать в отставку, его трудовой договор с "железнодорожниками" рассчитан на срок до лета 2026 года. Скорее всего, все решения о будущем тренера "Локомотива" будут приняты после окончания текущего сезона.
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера "Локомотива" с ноября 2022 года. Под его руководством красно-зеленые в 27 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона набрали 46 очков, что позволяет на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Черчесов - главный претендент на пост наставника "Локомотива" в случае отставки Галактионова
По информации СМИ, Станислав Черчесов является главным претендентом для назначения на пост главного тренера московского "Локомотива".
Фото: Казахстанская федерация футбола