"Насколько я знаю, клуб будет в первую очередь рассматривать специалистов из-за рубежа. "Динамо" ставит перед собой самые крупные задачи", - сказал Кузьмичев Metaratings.
"Динамо" на этой неделе уволило Марцела Личку с поста главного тренера команды после вылета из Кубка России. В полуфинале Пути регионов бело-голубые уступили московскому "Спартаку" (1:2). Исполняющим обязанности рулевого временно назначен Ролан Гусев.
С октября 2020 года в "Динамо" выбирают исключительно иностранных тренеров. До чешского специалиста Марцела Лички командой руководили немец Сандро Шварц и серб Славиша Йоканович.
Кузьмичев: "Динамо" будет рассматривать зарубежных тренеров
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявил об интересе московского "Динамо" к зарубежным тренерам.
Фото: ФК "Динамо" Мск