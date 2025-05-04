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Кузьмичев: "Динамо" будет рассматривать зарубежных тренеров

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявил об интересе московского "Динамо" к зарубежным тренерам.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Насколько я знаю, клуб будет в первую очередь рассматривать специалистов из-за рубежа. "Динамо" ставит перед собой самые крупные задачи", - сказал Кузьмичев Metaratings.

"Динамо" на этой неделе уволило Марцела Личку с поста главного тренера команды после вылета из Кубка России. В полуфинале Пути регионов бело-голубые уступили московскому "Спартаку" (1:2). Исполняющим обязанности рулевого временно назначен Ролан Гусев.

С октября 2020 года в "Динамо" выбирают исключительно иностранных тренеров. До чешского специалиста Марцела Лички командой руководили немец Сандро Шварц и серб Славиша Йоканович.

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