"Станкович - известная и яркая фигура для футбольной Италии, это человек с психологией победителя. Но я пока ни разу не видел каких-то намеков на интерес к нему со стороны того или иного итальянского клуба", - приводит слова Палладини "Спорт-Экспресс".
Станкович возглавил "Спартак" в мае прошлого года. Под его руководством красно-белые дошли до финала Кубка России в Пути регионов, а также занимают четвертое место в РПЛ после 26 туров. Его контракт рассчитан еще на один сезон. До "Спартака" сербский специалист тренировал "Црвену Звезду", "Сампдорию" и "Ференцварош".
Журналист Палладини: для Италии Станкович - человек с психологией победителя
Итальянский журналист Энцо Палладини высказался об интересе клубов из Италии к главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу.
Фото: ФК "Спартак"