"Нет, какой костяк команды у нас был, такой, примерно, и останется. Кто-то новый появится, но в целом, какие футболисты были, такие и будут. Стоит ли ждать вызова Дугласа Сантоса? Посмотрим", - сказал Карпин Legalbet.
Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре прошлого года. Весной футболист одновременно попал в расширенные списки сборных России и Бразилии. На сегодняшний день бразилец имеет право сыграть за любую из двух национальных команд.
Карпин высказался о возможном вызове Дугласа Сантоса в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды на июньские матчи с Нигерией и Белоруссией.
Фото: ФК "Зенит"